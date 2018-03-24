Jaguar презентовал свой первый электромобиль

Первые тестовые испытания прошел Jaguar I-Pace, чей прототип был показан недавно на автосалоне в Женеве.

Теперь же пришло время опробовать автомобиль в городских условиях. Для этого был выбран Монако с трассой, на которой соревнуются болиды от Формулы-1.

Ролик езды электрокара по ночному городу уже размещен в сети. Если же говорить о технических характеристиках кроссовера, можно выделить электромотор с мощностью в 395 лошадиных сил. За его работу отвечает аккумуляторная батарея емкостью 90 кВт в час. Она позволяет автомобилю проехать без подзарядки практически 400 километров.

В новом Jaguar есть опция, позволяющая регулировать температуру зарядного устройства. Это позволяет распределить равномерно нагрузку на автомобиль в зависимости от интенсивности движения. Внутри расположена навигационная система, позволяющая отслеживать препятствия на пути следования.

Остается также добавить, что Jaguar I-Pace станет основой для автомобиля, который примет участие в заездах пятой по счету Formula-E. Один из ее этапов намечено провести как раз в Монако.