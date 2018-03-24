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Land Rover представил эксклюзивную модель
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Land Rover представил публике эксклюзивную модель 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Речь идет о трехдверном купе Range Rover SV, которая была показана в этом году на автосалоне в Женеве.
В Land Rover планируют выпустить премиальный экземпляр в количестве всего 999 единиц, собираемых вручную. Однако стоит отметить, что на сегодняшний день это самая дорогая модель в линейке Range Rover. Цена составляет почти 296 тысяч долларов.
Представители британской компании говорят о том, что они сознательно пошли на выпуск эксклюзивной серии с тем, чтобы сохранить инвестиции и подтвердить социальный статус обладателя машины. Решение было принято в сотрудничестве с соавторами так называемого Проекта 7. Он был представлен в виде Jaguar F-Type.
Стоимость данного автомобиля на рынке сегодня находится в районе 282 тысяч долларов.
Особенностью купе являются его двери с длиной в 55 дюйма. Они перекрывают практически всю колесную базу. Поэтому это является одной из «фишек» Range Rover. Также можно выделить салон, отделанный кожей и редкими породами дерева. Все это только подчеркивает статусность машины.
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