Ещё
Land Rover представил публике эксклюзивную модель
Далее:
Читайте также:
Ещё

Land Rover представил публике эксклюзивную модель 

Car.ru 30 минут назад
Фото: Car.ru
Речь идет о трехдверном купе Range Rover SV, которая была показана в этом году на автосалоне в Женеве.
В Land Rover планируют выпустить премиальный экземпляр в количестве всего 999 единиц, собираемых вручную. Однако стоит отметить, что на сегодняшний день это самая дорогая модель в линейке Range Rover. Цена составляет почти 296 тысяч долларов.
Представители британской компании говорят о том, что они сознательно пошли на выпуск эксклюзивной серии с тем, чтобы сохранить инвестиции и подтвердить социальный статус обладателя машины. Решение было принято в сотрудничестве с соавторами так называемого Проекта 7. Он был представлен в виде Jaguar F-Type.
Стоимость данного автомобиля на рынке сегодня находится в районе 282 тысяч долларов.
Особенностью купе являются его двери с длиной в 55 дюйма. Они перекрывают практически всю колесную базу. Поэтому это является одной из «фишек» Range Rover. Также можно выделить салон, отделанный кожей и редкими породами дерева. Все это только подчеркивает статусность машины.
Car.ru: последние новости
Тягач новой линейки Super Truck Foton Auman EST был представлен «Фотон Мотор» Besturn X80 от FAW наращивает продажи большими темпами Хэтчбек Toyota Corolla 2019 получит новую платформу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян оштрафуют по-новому37
За какие «пустяки» можно лишиться прав3
Lada SW Cross: как жить без полного привода1
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами216
Российские АЗС массово воруют бензин124
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Политика
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
04:35
Российские АЗС массово воруют бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение