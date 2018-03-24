Пятерка самых динамичных спорткаров от Porsche

Известный на весь мир автобренд в рамках популяризации своих автомоделей отснял очередной ролик.

На видео показано, как популярные автомодели Porsche набирают разгон до отметки в 100 км/ч. Состязания были организованы в виде коротких драг-заездов. Видео получилось эффектным и захватывающим. Но перейдем к рейтингу непосредственно.

Из участников заездов только одна автомодель пришла из прошлого десятилетия. Это Carrera GT. Машина преодолела порог скорости в 100 км/ч за 3,9 секунды. Ее результат оказался самым слабым.

Четвертая строка за «гибридом» Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. Эта автомодель совладала с поставленной задачей за 3,4 секунды.

Третий результат у 911 Turbo S. Машина вышла на «сотню» за каких-то 2,9 секунды. Второе место выборола GT2 RS версия от 911 модели. Ее показатель составил 2,8 секунд на разгон.

А предсказуемым лидером был назван «гибрид» 918 Spyder, который разогнался до отметки в 100 км/ч за 2,6 секунд.