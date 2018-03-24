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Lada Granta CNG появится в автосалонах к 2020 году
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Новая Lada Granta CNG появится в автосалонах к 2020 году 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Не так давно в сети интернет обсуждалось возможное появление в модельном ряду Lada еще одной экономной автомодели линейки Granta.
По информации от инсайдеров, машина будет работать на битопливном агрегате, который прекрасно себя чувствует как при сжигании бензина, так и на природном газе.
Главной изюминкой автоновинки является как нельзя актуальная нынче тема — экономия расходов финансовых средств на топливо. Как мы знаем, газ стоит куда дешевле, чем тот же бензин.
Да и технические эксперты уверяют, что работая на газе, элементы двигателя менее подвержены появлению всевозможных нагаров и окислов.
Известно также, что новинка Granta CNG кроме топливного бака получит два газовых баллона, общим объемом в 100 литров. Как утверждает источник, на полной заправке машина может пройти около 1000 километров.
Согласно свежей информации, которая подтверждает работу АВТОВАЗа над созданием обсуждаемой автомодели, стало также известно и о дате выхода в свет. Сообщается, что новенькую Granta CNG мы сможем увидеть уже в 2020 году.
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