Новая Lada Granta CNG появится в автосалонах к 2020 году

Не так давно в сети интернет обсуждалось возможное появление в модельном ряду Lada еще одной экономной автомодели линейки Granta.

По информации от инсайдеров, машина будет работать на битопливном агрегате, который прекрасно себя чувствует как при сжигании бензина, так и на природном газе.

Главной изюминкой автоновинки является как нельзя актуальная нынче тема — экономия расходов финансовых средств на топливо. Как мы знаем, газ стоит куда дешевле, чем тот же бензин.

Да и технические эксперты уверяют, что работая на газе, элементы двигателя менее подвержены появлению всевозможных нагаров и окислов.

Известно также, что новинка Granta CNG кроме топливного бака получит два газовых баллона, общим объемом в 100 литров. Как утверждает источник, на полной заправке машина может пройти около 1000 километров.