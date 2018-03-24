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BMW не будет участвовать в 2019 году на автосалоне в Детройте
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BMW не будет участвовать в 2019 году на автосалоне в Детройте 

Car.ru 56 минут назад
Фото: Car.ru
Автошоу в Детройте в 2019 году может потерпеть сокрушительный удар, так как один из крупнейших автопроизводителей Европы не будет экспонировать свою продукцию.
«BMW Group решила выйти из Североамериканского международного автосалона в Детройте. Это решение было принято, поскольку BMW Group постоянно изучает наше присутствие на торговых выставках и других мероприятиях, одновременно изучая альтернативные платформы и форматы. Общая цель — сообщить наши идеи и планы относительно будущей мобильности наилучшим образом и достичь максимально возможной видимости для наших продуктов, технологий и инноваций», — пишет автопроизводитель в заявлении Automotive News.
Это сообщение пришло примерно через месяц, после того как о подобном акте сообщил еще один немецкий производитель — Mercedes-Benz.
По словам гендиректора Daimler Дитера Цитше, стратегия компании не вписывается в это мероприятие, так как основной выпуск новинок ожидается не раньше 2020 года.
Недавно Detroit Auto Show пережил грубый патч. Время проведения мероприятия ставит его в прямую конкуренцию с выставкой Consumer Electronics Show, которая обычно происходит примерно две недели назад в Лас-Вегасе, штат Невада. Автопроизводители все чаще используют CES в качестве места для дебюта технологий транспортных средств, таких как кроссовер топливных элементов Hyundai Nexo или цифровая приборная панель Audi.
Организаторы шоу в Детройте якобы рассматривали возможность проведения мероприятия в октябре. Но тут возникли другие потенциальные проблемы: Парижский автосалон обычно происходит в начале октября, что скажется на трудностях с получением крупных международных премьер в Motor City. Кроме того, Los Angeles Auto Show часто бывает в ноябре, что также может повлиять на интерес со стороны американских компаний в перенесенном мероприятии в Детройте.
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