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Названы самые надежные автомодели в 2017 году
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Названы самые надежные автомодели в 2017 году на авторынке подержанных машин в РФ 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Согласно информации от автоаналитиков, постоянно мониторящих рынок автомобилей, были названы особенно популярные у россиян автомодели, представленные на вторичном авторынке.
Эти машины популярны прежде всего благодаря своей надежности.
В популярной тройке лидирует Ford Focus первой модификации. За 2017 год данная автомодель покрыла 1,26% общего авторынка бушных машин по стране.
"Серебро" досталось автомодели Opel Astra H. Долевое участие в обозначенном сегменте авторынка России по данной автомодели — 1,21%.
Третий в рейтинге — Skoda Octavia второго поколения (0,91%). Популярность машины остается неизменной уже много лет.
Если же перечислять надежные автобренды в плане сохранения стоимости, то тут своя тройка: Toyota, Land Rover и Lexus. Такие машины иногда умудряются не только максимально сберечь первоначальную стоимость, но иногда даже обгоняют ее.
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