Названы самые надежные автомодели в 2017 году на авторынке подержанных машин в РФ

Согласно информации от автоаналитиков, постоянно мониторящих рынок автомобилей, были названы особенно популярные у россиян автомодели, представленные на вторичном авторынке. Эти машины популярны прежде всего благодаря своей надежности. В популярной тройке лидирует Ford Focus первой модификации. За 2017 год данная автомодель покрыла 1,26% общего авторынка бушных машин по стране. "Серебро" досталось автомодели Opel Astra H. Долевое участие в обозначенном сегменте авторынка России по данной автомодели — 1,21%. Третий в рейтинге — Skoda Octavia второго поколения (0,91%). Популярность машины остается неизменной уже много лет. Если же перечислять надежные автобренды в плане сохранения стоимости, то тут своя тройка: Toyota , Land Rover Lexus . Такие машины иногда умудряются не только максимально сберечь первоначальную стоимость, но иногда даже обгоняют ее.