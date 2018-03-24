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Появились изображения «Нивы» нового поколения
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Появились изображения «Нивы» нового поколения 

Car.ru 26 минут назад
Фото: Car.ru
В прошлом году интернет-сообщество яро обсуждало скорое «пришествие» новой «Нивы» (LADA Niva 4х4).
Автодизайнеры и просто народные художники предлагали завсегдатаям интернет-площадок свои концепт-версии обсуждаемой автомодели.
Причем это не просто неоправданные фантазии. Ведь представители руководства АВТОВАЗа как-то обронили пару слов на эту тему, мол работаем и создадим. Да создадим не то, что раньше — вездеход, а полноценный кроссовер современного покроя.
Вот из выше изложенного автодизайнеры специально для портала Колеса.ру и воссоздали возможный концепт новой «Нивы». Плавные линии, агрессивный Х-дизайн кузова и красной линией проходящая передняя часть авто с нотками прежней народной «Нивы».
Да уж, такой машиной можно было бы обзавестись. Если конечно не утратятся совсем ее силовые качества и в ценнике не будет слишком много нулей.
С такими автомоделями можно и на мировой авторынок выходить.
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