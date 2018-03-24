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Десятка автомобилей, покоривших мировой авторынок
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Десятка автомобилей, покоривших мировой авторынок 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В общей массе автомоделей современного покроя и тех, которые выпускались давным-давно, есть такие, которые потрясли автомобильное сообщество наиболее сильно.
Номер один в списке — Ford Model T. Этот автомобиль выпускался 1908-27 г.г. Автомодель произвела настоящий фурор, предоставив в одной новинке большое количество нововведений. За что собственно и была записана в разряд любимых. Таких машин продано около 15,5 миллионов экземпляров.
Второй в списке — Volkswagen Passat. Эта автомодель выпустилась уже в семи модификациях и продолжает находиться на пике популярности (14,1 миллионов экз.).
В третьей строке расположилась автомодель Nissan Almera. Начав свой путь в 1966 году, машина вышла уже в 11 поколениях. Про тираж известно, что он составляет 15,9 миллионов экземпляров.
Honda Civic увидела свет в 1972 году. С тех пор выпущено 17,73 миллионов экземпляров в девяти поколениях.
Замкнула пятерку автомодель Opel Corsa. Ее результат — 18 миллионов экземпляров и пять поколений.
Также к обсуждаемой десятке примкнули: Ford Escort (20 млн экз.), Volkswagen Beetle (21,5 млн экз.), Volkswagen Golf (30 млн экз.), Ford F-series (34 млн экз.), а также Toyota Corolla (40,01 млн экз.).
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