В Сеть попали неофициальные изображения новой версии автомобиля «Нива»

На изображении видно, что дизайн машины выполнен в более плавных линиях, чем у классического автомобиля марки «Нива».

В сети появились изображения нового поколения автомобиля «Нива». Нарисованные в фоторедакторе неофициальные концепты обновленной версии выложили автодизайнеры.

Разработчики задались целью создать не просто внедорожник, а кроссовер с современным дизайном и комфортом, сообщает газета «Известия»

На изображении видно, что дизайн машины выполнен в более плавных линиях, чем у классического автомобиля марки «Нива». Кузов новой машины также имеет две двери.