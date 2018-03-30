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«АвтоВАЗ» начнет зарубежные продажи универсала Vesta с Казахстана
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«АвтоВАЗ» начнет зарубежные продажи универсала Vesta с Казахстана 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Car.ru
«АвтоВАЗ» начнет зарубежные продажи автомобилей Lada Vesta SW и SW Cross с рынка Казахстана, сообщил RNS официальный представитель автозавода.
«Продажи Lada SW/SW Cross в странах СНГ, Европы и Среднего Востока начнутся в I полугодии 2018 года. Запуск автомобилей в Казахстане запланирован на середину апреля. Подробности комплектаций и цен будут озвучены в момент вывода на рынок», — сказал он.
В «АвтоВАЗе» не уточнили, где будут собираться данные автомобили для рынка Казахстана, но официальный представитель компании «Бипэк Авто — Азия Авто» сообщил RNS, что предприятие «Азиа Авто» начало крупноузловую сборку автомобилей Lada Vesta SW и SW Cross в марте 2018 года.
«Старт продаж Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross в Казахстане намечен на 10 апреля 2018 года. Производство новых моделей осуществляется на заводе «Азиа Авто» методом крупноузловой сборки с марта 2018 года», — сказал он.
По данным официального сайта казахстанской компании цена на Vesta SW начинаются от 4,42 млн тенгэ (около 800,5 тыс. рублей), а SW Cross — от 5,1 млн тенгэ (около 923 тыс. рублей).
Ранее сообщалось, что завод «Азиа Авто» в Казахстане планировал начать производство Lada Vesta SW и SW Cross в конце 2017 года, а продажи могли начаться в январе 2018 года.
Также сообщалось, что АвтоВАЗ начал продажи Lada Vesta SW и SW Cross на российском рынке в октябре 2017 года. Все версии Lada Vesta для российского рынка собираются на заводе АвтоВАЗа в Ижевске.
Цена на Lada Vesta SW в октябре 2017 года в России начиналась от 639,9 тыс. руб. В настоящее время автомобиль предлагается минимум за 654,9 тыс. рублей. SW Cross на старте продаж был доступен минимум за 755,9 тыс. рублей. В настоящее время цена составляет от 770,9 тыс. рублей.
«Азия Авто» является крупнейшим производителем легковых автомобилей в Казахстане и входит в холдинг «Бипэк Авто».
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