Универсалы Lada Vesta начинают экспортировать в Европу

На европейском рынке будут продаваться как Lada Vesta SW, так и ее внедорожная версия Lada Vesta SW Cross. Как передает «Автостат» со ссылкой на представителя АвтоВАЗа , у новинок будет очень хорошее ценовое позиционирование. При этом конкретную цифру источник он не назвал.

Предполагается, что главным конкурентом российских универсалов в Европе станет Dacia Logan MCV, который стоит от 7 990 евро.

Как сообщал «Авторамблер», Lada Vesta в кузове седан уже продается на рынках Германии, Венгрии, Австрии, Болгарии и Литвы. Цены на автомобиль варьируются от 13 150 до 14 950 евро в зависимости от уровня оснащения.