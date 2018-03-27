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Универсалы Lada Vesta начинают экспортировать в Европу
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Универсалы Lada Vesta начинают экспортировать в Европу 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
На европейском рынке будут продаваться как Lada Vesta SW, так и ее внедорожная версия Lada Vesta SW Cross. Как передает «Автостат» со ссылкой на представителя АвтоВАЗа, у новинок будет очень хорошее ценовое позиционирование. При этом конкретную цифру источник он не назвал.
Предполагается, что главным конкурентом российских универсалов в Европе станет Dacia Logan MCV, который стоит от 7 990 евро.
Как сообщал «Авторамблер», Lada Vesta в кузове седан уже продается на рынках Германии, Венгрии, Австрии, Болгарии и Литвы. Цены на автомобиль варьируются от 13 150 до 14 950 евро в зависимости от уровня оснащения.
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