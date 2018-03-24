Подержанный Aston Martin Vanquish Zagato Volante отдают за 1,5 миллиона долларов

Лимитированные автомобили, как правило, привлекают не только коллекционеров, но и обычных любителей эксклюзивных транспортных средств, и чем меньший тираж новинки, тем больше она получает внимания.