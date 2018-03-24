Подержанный Aston Martin Vanquish Zagato Volante отдают за 1,5 миллиона долларов 

Лимитированные автомобили, как правило, привлекают не только коллекционеров, но и обычных любителей эксклюзивных транспортных средств, и чем меньший тираж новинки, тем больше она получает внимания.
Кабриолет Aston Martin Vanquish Zagato Volante, безусловно, является одним из таких автомобилей с тиражом в 99 экземпляров и поэтому даже на рынке подержанных суперкаров получает весьма впечатляющую стоимость. Пражский дилерский центр, выставивший модель для продажи, запрашивает 1 208 790 евро (эквивалентно 1 486 500 долларов США). С одной стороны, это практически новый автомобиль, поскольку пробег Vanquish Zagato Volante составляет всего лишь 10 километров (6 миль), а с другой — за аналогичную стоимость вместо Aston Martin можно приобрести Porsche 918 Spyder или хороший Ferrari F40. Отмечается, помимо указанной модели рынок подержанных автомобилей предлагает BMW M2, Range Rover SVAutobiography и несколько Ferrari.