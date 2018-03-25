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Кроссовер на базе Hyundai ix35 появится в РФ в апреле
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Кроссовер на базе Hyundai ix35 появится в России в апреле 

Daily-Motor 55 минут назад
Фото: daily-motor.ru
В апреле этого года на российский авторынок выйдет новый кроссовер под названием Hawtai Laville, разработанный на основе корейского «паркетника» Hyundai ix35.
Автомобиль был представлен в 2014 году на автосалоне в Москве (ММАС-2014), правда тогда эта модель именовалась как A25.
Как сообщает издание «РГ», сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) новый китайский кроссовер на базе ix35 получил еще в октябре 2017 года. Согласно этому документу, габаритные размеры новинки окажутся следующими: длина — 4426 мм, ширина — 1862 мм, высота — 1709 мм. Под капот автомобиль получит 1,5-литровый турбированный мотор с отдачей в 145 лошадиных сил, разработки компании SAIC. Связку агрегату составит 6-ступенчатая МКПП или 4-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод — только передний.
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