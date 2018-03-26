Пьяная погоня: полковника ГИБДД поймали после аварии

На Урале после погони задержан замглавы ГИБДД Свердловской области

На Урале полицейские после двухчасовой погони задержали замглавы ГИБДД Свердловской области Александра Юнусова. Полковник полиции пытался скрыться после устроенного им ДТП, а после поимки отказался от медосвидетельствования. В МВД информацию об инциденте полностью подтвердили, пообещав в ближайшее время уволить Юнусова и наказать его руководителя Юрия Демина

Первыми о громком скандале с одним из руководителей ГИБДД Свердловской области сообщили в четверг днем журналисты. По данным Ura.ru, подполковник Александр Юнусов за одну ночь успел совершить подвигов на зависть многим записным лихачам и стритрейсерам.

По данным источника издания в правоохранительных органах инцидент произошел в ночь на четверг. Около 2 часов ночи на объездной дороге города Citroen столкнулся с Toyota Land Cruiser.

После этого водитель французской марки решил скрыться с места ДТП. Водитель внедорожника, также пойдя на нарушение закона, который запрещает оставлять место аварии без оформления, кинулся в погоню.

Параллельно он сообщил о начатом преследовании в полицию.

«Экипажи были ориентированы на розыск автомобиля, который был замечен в Чкаловском районе Екатеринбурга. На требование инспектора остановиться водитель не отреагировал, была организована погоня, которая продолжалась около двух часов. Нарушителя удалось остановить лишь в районе Полевского тракта — один из экипажей сумел прижать к обочине его машину. За рулем автомобиля оказался заместитель главы ГИБДД Свердловской области Александр Юнусов. Он имел признаки алкогольного опьянения, от него пахло алкоголем. От прохождения медицинского освидетельствования Юнусов отказался», — цитирует издание свой источник.

Глава ГИБДД области Юрий Демин отказался комментировать ситуацию, сославшись на то, что находится на больничном.

Вскоре после появления неофициальной информации глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых в эксклюзивном комментарии подтвердил «Газете.Ru» факт инцидента, однако формально не назвал имя пойманного гаишника.

Примечательно, что, по словам Горелых, задержанный представитель ведомства имеет статус полковника, хотя на сайте областной ГИБДД указано, что Юнусов лишь подполковник. По словам Горелых, сведения на сайте Госавтоинспекции своевременно не успели обновить.

«Действительно, 28 марта в Екатеринбурге было зафиксировано ДТП с участием личного автомобиля должностного лица УГИБДД области. Предыстория его такова. Авария произошла в 23.30 на улице Окружной. По предварительным данным, полковник полиции, находясь за рулем автомашины Citroen, не обеспечил постоянного контроля над движением своего транспортного средства и допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении Toyota Land Cruiser под управлением гражданина 1979 года рождения. В результате происшествия никто из людей, к счастью, не пострадал, машины получили незначительные механические повреждения. Представитель УГИБДД отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения», — рассказал Горелых.

На задержанного завели административное производство по статье 12.26 КоАП Российской Федерации. Ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей.

«По итогам начавшейся служебной проверки офицера уволят из системы МВД по отрицательным мотивам в установленном порядке. Кроме того, непосредственный руководитель этого должностного лица по выходу из отпуска (напомним, что журналистам Демин якобы сказал, что находится на больничном — «Газета.Ru») будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Начальник ГУ МВД России по Свердловской области в таких ситуациях всегда занимал и продолжает занимать принципиальную позицию — кто бы ни приступил черту закона, вне зависимости от должностей, званий и былых заслуг должен понести заслуженное наказание, чтобы принцип неотвратимости наказания действовал не на словах, а на деле», — резюмировал полковник Горелых.

О полковнике Александре Юнусове в открытых источниках не так много информации. Три года назад он оказался в эпицентре громкого скандала — грузоперевозчики жаловались на него Генпрокурору Юрию Чайке главе СК России Александру Бастрыкину . Тогда Юнусов, находясь за рулем служебного Ford без опознавательных знаков, лично остановил на ночной трассе два грузовика, заподозрив, что они двигаются с серьезным перегрузом.

Журналисты «Уральской правды» со слов дальнобойщиков живописно расписывали процесс задержания автомобилей, которым в итоге пришлось простоять на трассе несколько дней, звучали также и обвинения в попытке Юнусова вымогать у них взятку. Однако в действиях замглавы областной ГИБДД никаких нарушений тогда не нашли. Более того он подал в суд в иск на СМИ, фактически обвинивших его в требовании взятки и выиграл его. После этого красочно описавшим якобы имевшее место требование денег журналистам пришлось давать опровержение.

Куда более скандальными историями известен начальника Юнусова — Юрий Демин. «Газета.Ru» в 2013 году рассказывала о нашумевшем инциденте с его участием, когда глава ГИБДД области лично выписал штраф за неправильную парковку приехавшему на вызов водителю «скорой».

В итоге о конфликте узнали СМИ и Демин, который в то время был в напряженных отношениях с администрацией города, подвергся резкой критике. Со слов врачей, из-за действия полицейского, они потеряли 20 минут, которые ушли на оформление документов, при том, что в «скорой» была пациентка с сердечным приступом.

Медики даже пожаловались на Демина главе МВД Владимиру Колокольцеву и губернатору региона, но в полицейском главке области признали действия полковника законными.

Запись с камеры видеонаблюдения показала, что врачи сильно преувеличили время ожидания, а вся процедура оформления нарушения заняла 5-7 минут. Более того, автомобиль медиков еще несколько минут простоял на месте уже после отъезда полицейских.