На рынок вышел обновленный пикап Dongfeng Rich на базе Nissan Navara

Автохолдинг Dongfeng объявил начало продаж обновленного пикапа Rich, который создан на платформе Nissan Navara 1998 года выпуска.

«Посвежевший» грузовой внедорожник наградили измененной решеткой радиатора, другими бамперами и чуть доработанной оптикой.

Салон машины украсили двухцветный передней панелью, трехспицевым рулем, усовершенствованной панелью приборов с большим дисплеем бортового компьютера, новейшим мультимедийным комплексом с 7-дюймовым с сенсорным экраном, новым блоком управления климатом и круглыми дефлекторами вентиляции.

В моторном отсеке обновленного Dongfeng Rich расположилась модернизированная 2,5-литровая турбодизельная установка производительностью 140 л.с. и максимальным крутящим моментом 305 Нм. Сочетается с ней 6-ступенчатая механическая трансмиссия.

Плюс к этому, пикап будет предлагаться с бензиновым движком объемом 2,4 литра, который вырабатывает 139 л.с. (217 Нм). В паре с ним агрегатируется 5-скоростная механическая коробка. Привод можно выбрать как полный, так и задний.