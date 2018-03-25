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На рынок вышел обновленный пикап Dongfeng Rich на базе Nissan Navara
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На рынок вышел обновленный пикап Dongfeng Rich на базе Nissan Navara 

Car.ru 58 минут назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Dongfeng объявил начало продаж обновленного пикапа Rich, который создан на платформе Nissan Navara 1998 года выпуска.
«Посвежевший» грузовой внедорожник наградили измененной решеткой радиатора, другими бамперами и чуть доработанной оптикой.
Салон машины украсили двухцветный передней панелью, трехспицевым рулем, усовершенствованной панелью приборов с большим дисплеем бортового компьютера, новейшим мультимедийным комплексом с 7-дюймовым с сенсорным экраном, новым блоком управления климатом и круглыми дефлекторами вентиляции.
В моторном отсеке обновленного Dongfeng Rich расположилась модернизированная 2,5-литровая турбодизельная установка производительностью 140 л.с. и максимальным крутящим моментом 305 Нм. Сочетается с ней 6-ступенчатая механическая трансмиссия.
Плюс к этому, пикап будет предлагаться с бензиновым движком объемом 2,4 литра, который вырабатывает 139 л.с. (217 Нм). В паре с ним агрегатируется 5-скоростная механическая коробка. Привод можно выбрать как полный, так и задний.
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