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Названы сроки появления выхода пикапа Jeep Wrangler
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Названы сроки появления выхода пикапа Jeep Wrangler 

Авторамблер 23 минуты назад
Фото: Авторамблер
На первом этапе продаж пикапы предложат с двумя турбированными бензиновыми агрегатами, объемом 2,0 л и 3,6 л. Позже появится турбодизельная модификация с трехлитровым шестицилиндровым мотором, а следом — гибрид. Как сообщает Automotive News, со ссылкой на американских дилеров, приобрести коммерческий Wrangler можно будет через год.
Напомним, Jeep Wrangler нового поколения дебютировал в конце ноября прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. На американском рынке рамный внедорожник представлен в трех— и пятидверном исполнениях.
Фото: motor1.com
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