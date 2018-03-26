Пикап Jeep Wrangler нового поколения выйдет в продажу в апреле 2019 года

Компания Jeep назвала предварительную дату выхода в продажу своего нового пикапа Wrangler. Новый «Рэнглер 2019» в кузове пикап поступит в реализацию в апреле следующего года. Официальный дебют автомобиля запланирован на конец 2018 года.

Напомним, что американская версия внедорожника Jeep Wrangler состоялась в конце 2017 года. Автомобиль стал более современным и обзавелся новой моторной линейкой.

Что касается пикапа, построенного на базе Wrangler, то он получит четыре посадочных места. В гамму двигателей этой модели должны войти те же агрегаты, которые доступны для классического «Рэнглера». Речь идет о бензиновых 2— и 3,6-литровых моторах мощностью 272 и 285 лошадиных сил соответственно. Позже Wrangler обзаведется дизельной модификацией и гибридной версией.