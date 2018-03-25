Продажи нового пикапа Jeep Wrangler стартуют весной 2019 года

В апреле следующего года американская компания Jeep начнёт продажи грузопассажирской версии внедорожника Wrangler. Об этом сообщает авторитетное издание Automotive News, отмечая, что официальная премьера пикапа Jeep Wrangler Pickup нового поколения состоится до конца 2018 года.

Издание Automotive News отмечает, что серийное производство пикапа Jeep Wrangler Pickup нового поколения начнётся в четвёртом квартале 2018 года. Практичный автомобиль будет собираться на мощностях завода американской марки в штате Огайо. В салонах дилеров грузовик появится в апреле 2019 года.

Пикап Jeep Wrangler Pickup нового поколения будет построен на базе одноимённого внедорожника. Автомобиль будет доступен в 4-дверной модификации. Скорее всего, грузовик получит такие же силовые агрегаты, что и внедорожник Jeep Wrangler. По информации ресурса, для пикапа будет доступен 2,0— и 3,6-литровый бензиновый мотор, а также 3,6-литровый дизель. Отдача моторов варьируется от 260 до 285 лошадиных сил.

Очевидно, что новый пикап Jeep Wrangler Pickup получит множество стилистических решений от одноимённого внедорожника, а также аналогичный набор продвинутых технологий.