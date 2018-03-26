Ещё
Весной 2019 года на рынок выйдет новый пикап Jeep Wrangler
Далее:
Читайте также:
Ещё

Весной 2019 года на рынок выйдет новый пикап Jeep Wrangler 

Car.ru 25 минут назад
Фото: Car.ru
Автопроизводитель Jeep планирует вывести на рынок в апреле следующего года грузопассажирский вариант вседорожника Wrangler.
Такую информацию разместил ресурс Automotive News, подчеркивая, что до конца этого года мировой общественности представят новое поколение пикапа Jeep Wrangler Pickup.
Также издание сообщает, что серийный выпуск нового пикапа начнется уже в IV квартале этого года. Сборку практичного автомобиля наладят на автозаводе американского бренда в штате Огайо.
Новый пикап будет лежать на архитектуре одноимённого вседорожника. Модель будет доступна в четырехдверной комплектации.
Предполагается, что под капотом грузовика будут стоять те же двигатели, что и у внедорожника Jeep Wrangler. По данным издания, автомобиль может оснащаться двухлитровым движком, 3,6-литровым мотором или 3,6-литровым дизелем. Производительность силовых агрегатов будет варьироваться от 260 до 285 л.с.
Car.ru: последние новости
Появились изображения «Нивы» нового поколения Новая информация о супермощном Chevrolet Corvette ZR1 Тягач новой линейки Super Truck Foton Auman EST был представлен «Фотон Мотор»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какие «пустяки» можно лишиться прав5
Новая версия «Нивы» утекла в Сеть129
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост136
Названы самые надежные внедорожники, пикапы и минивэны2
Российские АЗС массово воруют бензин125
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение