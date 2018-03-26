Весной 2019 года на рынок выйдет новый пикап Jeep Wrangler

Автопроизводитель Jeep планирует вывести на рынок в апреле следующего года грузопассажирский вариант вседорожника Wrangler.

Такую информацию разместил ресурс Automotive News, подчеркивая, что до конца этого года мировой общественности представят новое поколение пикапа Jeep Wrangler Pickup.

Также издание сообщает, что серийный выпуск нового пикапа начнется уже в IV квартале этого года. Сборку практичного автомобиля наладят на автозаводе американского бренда в штате Огайо.

Новый пикап будет лежать на архитектуре одноимённого вседорожника. Модель будет доступна в четырехдверной комплектации.

Предполагается, что под капотом грузовика будут стоять те же двигатели, что и у внедорожника Jeep Wrangler. По данным издания, автомобиль может оснащаться двухлитровым движком, 3,6-литровым мотором или 3,6-литровым дизелем. Производительность силовых агрегатов будет варьироваться от 260 до 285 л.с.