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Mercedes показал ТОП-5 современных технологий компании
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Mercedes показал ТОП-5 современных технологий компании 

Car.ru 48 минут назад
Фото: Car.ru
Mercedes показал, как применяются современные технологии.
Свой ролик немецкий автогигант разместил на своем канале в YouTube. На видео показано, как технические новшества прошли путь от концептов до серийных моделей.
Пятерку своеобразного рейтинга открывает система «car-to-x». Она будет опробована на Mercedes F 125. Благодаря этой опции автомобиль будет интегрирован с интернетом. Это позволит обмениваться сообщениями с другими участниками движения относительно дорожной обстановки, возможных авариях на пути следования.
Четвертым в списке стоит прозрачное стекло, установленное на крыше Mercedes F 200. На него нанесено специальное жидкокристаллическое напыление. При подаче на него из кабины машины тока, крыша становится непрозрачной.
Третья строчка досталась особым инфракрасным фарам, установленным на Mercedes F 500. Благодаря ним автомобиль получил опцию ночного видения.
На втором месте идет система предварительной безопасности. Она призвана оповещать об опасностях сзади, блокировать тормоза перед ударом. Наконец, пальма первенства досталась системе круиз-контроля Distronic Plus, перешедшая от концепта F 800. Радиолокация и набор стереокамер позволяют автомобилю держать на дороге безопасные расстояния и скорость.
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