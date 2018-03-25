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Lincoln представит новый Continental
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Lincoln представит новый Continental 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
Информация об обновленном Continental стала известна в ходе заседания американской Национальной ассоциации автодилеров, проходившего в Лас-Вегасе.
Новый Lincoln Continental обещают сделать более агрессивным по внешнему дизайну.
Публике показали фотографии нового седана. Прежде всего, в глаза бросаются задние откидные двери. Их еще называют дверями «для самоубийц». Это не первая модель, на которой Lincoln применяет подобную опцию. Достаточно вспомнить Continental 1961 года выпуска и кабриолет от 1969.
Интересно, что среди автомобильной общественности совсем недавно была распространена информация о том, что Lincoln в ближайшее время планирует отказаться от линейки Continental. Поэтому вполне возможно, что модель седана с экстремальными дверями может стать последней.
Тенденции таковы, что спрос на седаны (вне зависимости от производителя) постепенно снижается по всему миру. Если говорить о Continental, то по сравнению с февралем минувшего года продажи упали на 30%. Поэтому новая конструкция дверей призвана привлечь внимание любителей острых ощущений.
Время покажет, принесет ли данный шаг какой-либо эффект.
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