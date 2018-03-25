Ещё
Toyota Camry занимает большую половину в продажах машин Е-сегмента
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota Camry занимает большую половину в продажах машин Е-сегмента 

«Автостат Инфо» 28 минут назад
В E-сегменте авторынка России в феврале этого года было продано 3299 авто, почти половина из этого объема пришлась на седан Toyota Camry.
Согласно данным «Автостат Инфо», продажи седанов бизнес-класса (E-сегмент) выросли в феврале в годовом сравнении на 9,3%. Объем реализации Toyota Camry составил в прошлом месяце 1721 ед., что оказалось на 2% больше, чем было реализовано за тот же период 2017-го — 1687 авто. Второе место в E-сегменте по-прежнему занимает модель Mercedes-Benz E-Класса с приростом продаж на 28,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (с 331 до 425 ед. авто). На третьем месте в февральском рейтинге удержался BMW 5-Серии: всего было продано 379 таких машин, что на 6,2% превысило результат годичной давности (357 ед.). В ТОП-5 самых продаваемых моделей E-сегмента по результатам февраля попали также Skoda Superb (160 авто, +82%) и Audi A6 (144 ед., -39%).
Согласно данным исследования «Автостат Инфо», доля автомобилей Е-сегмента в объеме продаж всех легковушек в России составила в феврале 3,4%. Такую же долю (3,3%) этот сегмент занял в структуре продаж по итогам января-февраля. В количественном выражении объем реализации машин в E-сегменте вырос за эти два месяца на 11,4% до 6287 ед. авто.
«Автостат Инфо»: последние новости
Toyota анонсировала хетчбэк Corolla На люксовых машинах продавцы заработали в феврале более 4 млрд рублей Динамика вторичного авторынка РФ по сегментам в феврале
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая версия «Нивы» утекла в Сеть95
ТОП-5 бюджетных авто вместо Lada6
За какие «пустяки» можно лишиться прав5
Появились изображения «Нивы» нового поколения149
Российские АЗС массово воруют бензин125
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
04:35
Российские АЗС массово воруют бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение