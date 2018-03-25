Toyota Camry занимает большую половину в продажах машин Е-сегмента

В E-сегменте авторынка России в феврале этого года было продано 3299 авто, почти половина из этого объема пришлась на седан Toyota Camry.

Согласно данным «Автостат Инфо», продажи седанов бизнес-класса (E-сегмент) выросли в феврале в годовом сравнении на 9,3%. Объем реализации Toyota Camry составил в прошлом месяце 1721 ед., что оказалось на 2% больше, чем было реализовано за тот же период 2017-го — 1687 авто. Второе место в E-сегменте по-прежнему занимает модель Mercedes-Benz E-Класса с приростом продаж на 28,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (с 331 до 425 ед. авто). На третьем месте в февральском рейтинге удержался BMW 5-Серии: всего было продано 379 таких машин, что на 6,2% превысило результат годичной давности (357 ед.). В ТОП-5 самых продаваемых моделей E-сегмента по результатам февраля попали также Skoda Superb (160 авто, +82%) и Audi A6 (144 ед., -39%).

Согласно данным исследования «Автостат Инфо», доля автомобилей Е-сегмента в объеме продаж всех легковушек в России составила в феврале 3,4%. Такую же долю (3,3%) этот сегмент занял в структуре продаж по итогам января-февраля. В количественном выражении объем реализации машин в E-сегменте вырос за эти два месяца на 11,4% до 6287 ед. авто.