Alibaba запустила в работу первый в Китае вендинговый автомат по продаже автомобилей

ПЕКИН, 27 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group в партнерстве с американским автопроизводителем Ford запустила в городе Гуанчжоу вендинговый автомат по продаже автомобилей, это первый подобный автомат на территории Китая, говорится в заявлении компании.

Проект инициировала в прошлом году дочерняя компания Alibaba — интернет-площадка Tmall.com. По заявлению компании, это проект должен существенно поспособствовать продажам и облегчить процесс покупки.

На первом этапе 20-ти метровый вендинговый аппарат будет применяться только лишь в рамках тест-драйва для потенциальных покупателей в Super Test-Drive в Гуанчжоу. Любой желающий провести тест-драйв того или иного автомобиля Ford теперь может это сделать самостоятельно, не прибегая к помощи других людей, для этого нужен лишь смартфон, специальное приложение и учетная запись в Tmall.

В тест-драйв центре в Гуанчжоу представлены более 40 автомобилей, выпускаемых Ford, в том числе модели Explorer SUV, Mustang, Edge и Everest. Потенциальный покупатель может выбрать в приложении либо на сайте Tmall любую понравившуюся ему доступную на тот момент модель, забронировать ее и выбрать удобное время для тест-драйва, после чего сделать селфи, чтобы программа распознавания лиц запомнила его. Когда покупатель приезжает в тест-драйв центр, ему необходимо подойти к специальному экрану, который оборудован системой распознавания лиц. Программа подтверждает его бронирование и спускает клиенту понравившуюся машину.

Стоимость тест-драйва варьируется от 99 юаней (15,7 доллара) до 198 юаней (31,4 доллара) в зависимости от выбранной модели, а если у покупателя хороший рейтинг Sesame Credit (рейтинговая система Alibaba, которая начисляет пользователям баллы исходя из их потребительского поведения) и у него больше 700 баллов, он может получить услугу тест-драйва бесплатно.

Ранее компания сообщала, что хочет использовать такие аппараты непосредственно для продажи автомобилей, в том числе и в кредит. По плану, покупатель сможет выбрать понравившуюся модель автомобиля онлайн, оплатить первый взнос в размере 10% стоимости машины, после чего забрать ее. Далее клиент должен вносить ежемесячный платеж через систему Alipay до полной выплаты стоимости товара. Когда начнут осуществляется такие продажи пока не сообщается.

Подобный автомат высотой в 15 этажей заработал в мае прошлого года в Сингапуре, он вмещает 60 автомобилей. Еще раньше технология появилась в американском городе Нэшвилл.