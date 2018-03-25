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BMW отзовет с китайского рынка 44052 дефектных автомобиля
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BMW отзовет с китайского рынка 44052 дефектных автомобиля 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Компании BMW China и BMW Brilliance Automotive планируют отозвать с китайского рынка 44052 автомобиля из-за производственных дефектов, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР.
Отзыву подлежат 6989 автомобилей компании BMW Brilliance Automotive моделей 316i, 320i, 320Li, 328i, 328Li, 335Li and X1, выпущенных с 13 февраля 2012 года по 28 декабря 2013 года.
Кроме того, компания BMW China также отзовет 37063 импортных автомобиля моделей 120i, 220i, 320i, 328i, 335i, 428i, 435i, 528i, 535i, 640i, X1, X5, X6, M235i, M3, M5 и M6, произведенных в период с 4 августа 2012 года по 30 декабря 2013 года.
Сообщается, что некоторые автомобили имеют неисправности газогенераторов подушек безопасности, при раскрытии которых может возникнуть угроза безопасности водителя.
Отзыв проблемных автомобилей начнется 11 июня 2018 года.
Компании пообещали заменить дефектные автозапчасти бесплатно. -0-
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