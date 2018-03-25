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Раритетный BMW 507 ждет своего покупателя
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Раритетный BMW 507 ждет своего покупателя 

Car.ru 59 минут назад
Фото: Car.ru
На продажу выставлен легендарный BMW 507 1957 года выпуска.
Его цена стартует от 2,8 миллионов долларов США.
Автомобиль продемонстрируют уже в эти выходные на собрании членов клуба Goodwood. Известно, что его владельцем был знаменитый Джон Сертис, который оставил этот мир в 2017 году.
Он выигрывал заезды не только среди мотоциклов, но и на этапах Формулы-1 в середине прошлого столетия.
Кроме того, Сертис поработал несколько лет на благо BMW. Его усилия не прошли даром. В итоге BMW 507 стал собственностью Джона.
Подарок ему сделал итальянский граф Доминико Агуста. В своих мемуарах Сертис признался, что начальная цена в 4000 долларов немного шокировала Агусту, но, в конце концов, сторонам удалось ударить по рукам.
На автомобиле Сертис несколько раз преодолевал расстояние между Италией и Британией по разным направлениям. Спустя некоторое время автомобиль прошел доводку. На него был установлен двигатель V8 с улучшенным карбюратором.
Теперь известно, что торги по продаже раритета намечены на 13 июля 2018 года. К своему новому хозяину автомобиль может приехать прямо из родового имения Джона Сертиса. Для этого придется заплатить сумму в диапазоне от 2.8 до 3.1 миллиона долларов.
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