Новый Toyota RAV4 показали на видео

В ролике продемонстрирована передняя часть автомобиля — массивная решетка радиатора и оптика в стиле концепта FT-AC 2017 года. Напомним, публике новинку представят 28 марта.

Как сообщал "Авторамблер", новое поколение RAV4 базируется на модульной платформе TNGA, которая лежит в основе седана Camry и гибрида Prius. Официальной информации о моторах пока нет, однако предполагается, что кроссовер получит бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридную силовую установку.

В настоящее время RAV4 доступен с бензиновыми агрегатами объемом 2 и 2,5 литра мощностью 146 л.с. и 180 л.с. соответственно, а также со 150-сильным 2,2-литровым дизелем. Автомобиль можно приобрести как с передним, так и с полным приводом. Трансмиссия — 6-ступенчатая "механика", "вариатор" и 6-диапазонный "автомат".

Напомним, текущую версию модели для российского рынка собирают на заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Цены на нее стартуют от 1 499 000 рублей.