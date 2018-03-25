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Toyota показала новую «Короллу»
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Toyota показала новую «Короллу» 

ngs.ru 38 минут назад
Фото: ngs.ru
Компания Toyota показала внешность хэтчбека Corolla нового поколения, автомобиль построен на основе глобальной платформы TNGA, так же как и кроссовер C-HR. Машина стала ниже, а ее колесная база выросла до 2640 мм.
«В салоне установлены новый 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы, беспроводная зарядка для смартфонов. Автомобиль получил системы предупреждение о выезде из полосы, определения пешеходов, автоматического переключения света с ближнего на дальний», — отметили в компании Toyota.
Уже в базе автомобиль оснащен семью подушками безопасности и аудиосистемой с шестью динамиками. Новый 2,0-литровый бензиновый двигатель будет работать в паре с механикой или вариатором. В европейских версиях предполагается ставить бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра, а также гибридные агрегаты.
Напомним, на отечественном рынке вместо хэтчбека продается седан Corolla. В Новосибирске Toyota представляет один дилер — «Тойота центр Новосибирск Запад».
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