Dodge на треке посоревновался с Tesla

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Первый этап заездов был за Tesla. Тесты от специалистов показали, что Demon отстал в заездах от представителя электрической индустрии. Показатели свидетельствуют сами за себя.

Так, представитель от Tesla может себе позволить разогнаться за 2.28 секунд до скорости в 60 миль в час. В то же время у его соперника данный показатель на несколько сотых секунд больше.

Одной из причин является отсутствие у Dodge необходимого уровня сцепления с дорогой.

Кроме того, преимуществом Tesla является силовой агрегат AWD, который сопоставляется с другими представителями семейства по времени разгона до 30 миль в час. В итоге оказалось, что новая модель превышает 911 Turbo S на полторы сотые секунды.

Поэтому не исключено, что в скором времени Dodge может подумать об усовершенствовании как нового мотора, так и системы сцепления. Остается также еще в заключение добавить о том, что новая Tesla Model S P100 D обойдется покупателю в сумму от 100 тысяч долларов и выше.