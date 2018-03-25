Первые тесты Mercedes-Benz CLS 400d 4Matic: шумный мотор, но великолепный салон

В конце ноября Mercedes-Benz представил новую генерацию четырёхдверного купе CLS. Наконец-то первые экземпляры этой модели добрались до наших зарубежных коллег, которые смогли провести тест-драйвы новинки. Мы собрали самую важную информацию исходя из их мнений об этом автомобиле в дайджест, который представляем вашему вниманию.

Кстати, портал Карельские Вести уже составлял дайджест после первых тест-драйвов прототипа CLS, но одно дело прототип, другое — серийный автомобиль. И как показалось нашим коллегам, к нему можно предъявить претензии.

Обозреватели британского издания Autocar отметили, что рядная дизельная «шестёрка» мощностью в 335 лошадиных сил позволяет автомобилю не испытывать дефицит мощности. На трассе, при движении с постоянной скоростью, мотор работает относительно тихо. Но у BMW подобный дизельный мотор работает мягче, да и звук двигателя Mercedes-Benz не впечатляет. К тому же, вибрации мотора на холостых отчётливо передаются на рулевую колонку, чего не должно быть в автомобилях этого класса, уверяют коллеги.

Британцы также пришли к выводу, что Mercedes-Benz так и не смог подобрать оптимальные настройки для подвески. На дисках R20 и шинах с технологией RunFlat (которые допускают при проколе движение на небольшое расстояние), автомобиль отлично себя ведёт на шоссе в режиме Comfort. Однако заехав на ухабистую дорогу, наши коллеги обнаружили, что кузов CLS начинает сильно раскачиваться. Они перевели настройки подвески в режим Sport, и к их удивлению салон начало не по меркам класса сильно трясти, что может вызвать у некоторых эмоциональное раздражение. По крайней мере такая ситуация возможна в комбинации с этим двигателем и этими колёсами.

К салону претензий нет: всё качественно и технологично. Нисходящая крыша не вызовет проблем даже у пассажиров с ростом около 190 сантиметров.

Обозреватели издания Autoweek тестировали полноприводные бензиновые версии CLS 450 и AMG CLS 53, оснащённые 48-вольтовыми стартер-генераторами. Обе версии обладают схожими повадками, но машина с шильдиком AMG звучит немного брутальнее. Система Start/Stop работает практически бесшумно, мощность у двигателей доступна в широком диапазоне оборотов, да и по ощущениям они напоминают скорее V8, чем L6. Что касается «автомата» 9G-Tronic, который в версии AMG именуется как AMG Speedshift, то работают они оба быстро и точно, позволяя оперативно скидывать или набирать несколько передач. Естественно, что Speedshift делает это чуть эффектнее в режиме «газ в пол».

Что касается управляемости, то версия AMG 53 не показалась обозревателям Autoweek жёсткой. По крайней мере, вплоть до режима Sport +. Рулится автомобиль явно задорнее и легче, чем Mercedes-AMG S 63.

Салон автомобиля наши коллеги сравнили с Лас-Вегасом. Остальные прилагательные, вероятно, озвучивать смысла нет.

В целом, коллеги не смогли сойтись во мнении относительно повадок нового Mercedes CLS. Видимо, с различными двигателями и колёсами автомобиль ведет себя совершенно по-разному.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что Mercedes-Benz показал внедорожник Maybach в действии.

По материалам: www.kolesa.ru