Как не убить механическую коробку?

Более десяти лет назад механическая коробка передач была в нашей стране доминирующим видом, но с течением времени положение дел изменилось. Нынче каждый второй автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, а в будущем их доля только вырастет — все большее количество водителей как минимум из числа городских жителей нацелены на приобретение транспортного средства с одной из разновидностей «автомата», дабы избавить себя от лишних манипуляций в пробках.

Запоздалость «автоматизации» объясняется в том числе стереотипами о том, что «двухпедальные» коробки передач все как один ломучие, ненадежные, да еще и тугодумные. Но у МКП по-прежнему есть армия поклонников и дело не только в бюджетности машин, ими оснащенными, но также в простоте конструкции относительно АКП. Увы, сломать можно абсолютно все и «механика» — не исключение. Следует помнить о нехитрых правилах, дабы агрегат и его компоненты служили дольше.

Корень целого ряда проблем, возникающих при эксплуатации машин с МКП, — в неправильной работе педалью сцепления. Классика убойного жанра — езда с не полностью отпущенной левой педалью и старт с высоких оборотов. Этим частенько грешат новички, боящиеся, что машина заглохнет. Сцепление изнашивается постоянно, просто в некоторых случаях, например, при начале движения с «низов», происходит его естественная выработка ресурса. Момент трогания при щедром нажатии на газ уничтожает узел значительно быстрее — сцепление, а, именно, его ведомый диск, «горит», мстя водителю отвратительным запахом. Собственно, поджигание сцепления происходит и при езде с полувыжатой педалью, когда диски соприкасаются друг с другом и проскальзывают. А вот еще способ сократить ресурс сцепления — от души побуксовать в грязи или снегу. Другое дело, что нередко это приходится делать вовсе не от нечего делать и не от скуки…

Народная молва гласит: некоторые водители переключаются… без выжима сцепления. Сложно сказать, каков контингент данной категории. Вероятно, речь идет об индивидуумах, не представляющих себе принцип работы «механики», а также тех, кто ездил исключительно на машинах с автоматическими коробками передач и просто не увидел педаль сцепления, либо мотоциклистах, забывших, что на автомобилях нет квикшифтеров (устройств, позволяющих оперировать лапкой переключения передач без выжима рычага сцепления). Отсоединяя двигатель от коробки передач для смены ступеней, вы снимаете нагрузку с последней. В противном случае есть риск повредить шестерни. Еще один способ дать коробке «по зубам» — с хрустом включать заднюю передачу, не дождавшись полной остановки автомобиля.

Торможение двигателем с переходом на понижающую передачу — прием, который может помочь избежать заноса на скользкой или мокрой дороге, либо пригодится на затяжных спусках. Его следует применять в совершенно определенных ситуациях и, желательно, с умом. Если вы плавно переходите с пятой передачи на четвертую, то не навредите автомобилю, зато, включив первую или вторую ступень на скорости в 120 км/ч, вы удивитесь результату. Даже не думайте пробовать!

Иногда водители не видят ошибки в своих действиях. Например, относительно продолжительная остановка на светофоре у некоторых неразрывно сопряжена с выжатой педалью сцепления. Мол, держать ее в таком положении, ожидая зеленый сигнал светофора или «оживление» пробки, не сложно. Да и коробка передач отсоединена от двигателя, так что же в этом вредного? Как раз это — пагубная привычка, из-за которой страдает диск сцепления и особенно выжимной подшипник, обеспечивающий вывод диска из зацепления с корзиной, и лепестки корзины сцепления. Нельзя сказать, что подобная привычка быстро приговорит подшипник, но со временем он будет чувствовать себя явно хуже. Кроме того, не забывайте, что для его замены требуется снятие коробки передач, что само по себе недешевое удовольствие. Симптомы износа выжимного подшипника — характерные стуки во время выжимания педали сцепления.

Езда с рукой на рычаге коробки передач — что может быть безобиднее? Тем не менее, этого делать не рекомендуется. Все дело в возмущениях, передающихся от дорожных неровностей на грешное человеческое тело и на ту самую руку, что вальяжно оперлась о селектор. Ваша конечность всем своим весом лежит на рычаге и подергивается в так неровностям со временем нет-нет, да разбалтывает тягу кулисы.