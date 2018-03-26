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Мощнейший Chevrolet Corvette наберет «сотню» за 2,8 секунды
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Мощнейший Chevrolet Corvette наберет «сотню» за 2,8 секунды 

Motor.ru 30 минут назад
Фото: Motor.ru
Мощнейший дорожный Chevrolet Corvette — ZR1 — может ускоряться с нуля до 96 километров в час за 2,85 секунды. Динамические характеристики автомобиля, которые до этого момента держались в секрете, раскрыл представитель марки Харлан Чарльз в интервью Corvette Blogger.
Суперкар также может набирать 160 километров в час за шесть секунд. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) купе проедет за 10,6 секунды, при этом скорость в конце дистанции составит 215 километров в час. Максимальная скорость машины превышает 338 километров в час.
Для сравнения, версия ZR1 модели предыдущего поколения набирала первые 96 километров в час за 3,7 секунды. Максимальная скорость 620-сильной машины составляла 322 километра в час.
Модификация ZR1 оснащается 765-сильным восьмицилиндровым двигателем 6.2 с механическим нагнетателем. Агрегат может работать в паре с семиступенчатой механической коробкой передач или восьмидиапазонным «автоматом».
Суперкар предлагается с карбоновым капотом и передним сплиттером, активными амортизаторами с магнитореологической жидкостью и спортивными покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2, а также двумя вариантами задних антикрыльев.
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