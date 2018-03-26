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Новая информация о супермощном Chevrolet Corvette ZR1
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Новая информация о супермощном Chevrolet Corvette ZR1 

Car.ru 14 минут назад
Фото: Car.ru
Производительность Chevrolet Corvette ZR1 может поразить даже опытных автовладельцев.
Данный автомобиль может преодолеть скоростной барьер в 60 миль в час за 28 с половиной секунд.
Однако это далеко не все новшества. До 100 миль в час автомобиль может разогнаться за 6 секунд. Покупателям предоставляется возможность выбрать два пакета начинки.
Один из них позволит удерживать стандартные скоростные параметры, а другой разогнать автомобиль до сумасшедших 210 миль в час.
На машине, представленной как суперкар, будет установлен стандартный мотор мощностью в 755 лошадей и объемом двигателя V8 в 6.2 литра. По заказу владельца его смогут обслуживать как семиступенчатая «механика», так и коробка-автомат в 8 ступеней.
Очередная вариация ZR1 может появиться на дорогах уже в этом году. При этом ценовая категория будет зависеть от комплектации. Минимум стартует от 85 тысяч долларов. Максимальная же начинка обойдется почти в 156 тысяч.
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