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Новый Hyundai Sonata: первые изображения
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Новый Hyundai Sonata: первые изображения 

LiveCars.Ru 26 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
Совсем недавно корейская компания Hyundai Motor Company представила широкой общественности концептуальный прототип Hyundai Le Fil Rouge, который призван продемонстрировать будущий язык дизайна бренда. Независимые дизайнеры мгновенного отреагировали на эту новость, и попытались представить, как может выглядеть популярный седан Hyundai Sonata 2020 модельного года.
Своим видением седана Hyundai Sonata нового, восьмого по счёту поколения, созданного по мотивам великолепного концепта Hyundai Le Fil Rouge, поделилось популярное издание Carscoops. По задумке независимых дизайнеров, «чувственная спортивная ДНК» корейского бренда придаст популярной 4-дверной модели более чем стильный и современный внешний вид.
Как отмечают наши коллеги, не исключено, что модель Hyundai Sonata нового поколения может превратиться в 4-дверное купе, в салоне которого можно будет обнаружить высококлассную отделку из натурального дерева, кожи и металла. Помимо этого, автомобиль получит новейшую информационно-развлекательную систему и полностью цифровую приборную панель.
Понятное дело, что в настоящее время нет никакой информации о техническом оснащении такого автомобиля. Можно предположить, что седан Hyundai Sonata следующего поколения получит новые силовые агрегаты, новую трансмиссию и систему полного привода AWD. Всё это вкупе позволит навязать конкуренцию автомобилям «большой немецкой тройки».
Помимо всего прочего, у 4-дверного Hyundai Sonata 2020 модельного года будет гибридная модификация. Не исключено, что машина получит электрическую версию.
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