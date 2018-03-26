Инфляция своими руками: подорожают ли автомобили из-за утилизационного сбора

С 1 апреля в России увеличиваются ставки утилизационного сбора. Причём хитро: при среднем повышении на 15% в реальности для популярных моделей он вырастет без малого вдвое. Мы разбирались, как это скажется на ценах автомобилей.

Плюс 90%

Утилизационный сбор на легковушки зависит от объёма двигателя. Повышают его неравномерно: для автомобилей с моторами объемом менее одного литра он растёт на 18%, для объёмов 1-2 литра — на 90%, для объемов 2-3 литра — в полтора раза, а для старших категорий остаётся неизменным. Увеличился он и для электромобилей, правда, всего на 15%. В коммерческом сегменте наибольший рост пришёлся на машины полной массой 2,5-3,5 тонны.

Утилизационные сборы нужны для сдерживания импорта, вроде этой Toyota Fortuner тайской сборки

При корректировке тарифов правительство сделало особый акцент именно на популярных сегментах, которые и собирают основную «кассу» на рынке.

Так, в момент введения утилизационного сбора в 2012 году для автомобилей с объемом двигателя 1-2 литра он составлял 26,8 тысячи рублей. В 2016 году он возрос до 44,2 тысячи, а с 1 апреля составит 84 тысячи рублей.

Для подержанных иномарок, ввозимых в Россию, ставки изначально были гораздо выше, и в новой редакции для указанного объёма двигателя составляют более 300 тысяч рублей.

Те же пошлины — вид сбоку

После вступления России в ВТО она обязалась снизить таможенные пошлины: если в 2012 году они составляли порядка 30% стоимости, то к 2019 году должны упасть до 15%.

Но пошлины играли роль защитного барьера, и в 2012 году правительство решило проблему введением утилизационного сбора, который компенсировал снижение пошлин.

К сожалению, никакой системы утилизации автотранспорта на собранные деньги не создается

А причём тут вообще утилизация? В теории, собранные деньги впоследствии потратят на «похороны» автомобиля. Но цифры этого не подтверждают: например, для нового автомобиля с литровым мотором утильсбор составляет 33 тысячи рублей, а для подержанного внедорожника с двигателем 3,5 литра — 700 тысяч. Очевидно, стоимость утилизации таких автомобилей различается не в 20 раз. Тем более она не зависит от способа ввоза автомобиля, а, например, для физических лиц, в отличие от юридических, утилизационный сбор носит символический характер. Но лишь потому, что для «физиков» не снижались и пошлины.

Смысла добивать модели, вроде Suzuki SX4 венгерской сборки, нет: продажи и так ничтожны

Изначально утильсбор касался лишь импортируемых моделей, но в 2014 году под давлением Евросоюза Россия вынуждена была распространить его на все без исключения автомобили, включая отечественные. Выкрутились изящно: для местных игроков ставки утилизационного сбора компенсировали госсубсидиями.

— Нынешнее повышение утилизационного сбора связано с уменьшением пошлин, — объяснил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков . — Эти сборы всегда играли роль компенсационного механизма, уравновешивая снижение пошлин, и апрельское повышение обусловлено именно этим.

Иномарки продолжают приходить в Россию: Mitsubishi начинает продажи модели Eclipse Cross, но цена — от 1,4 млн рублей..

А что с ценами?

При таком подходе рост утилизационного сбора практически не сказывается на импортируемых моделях: общая сумма «поборов» остаётся плюс-минус прежней. Да и сам импорт в массовом сегменте практически выдохся, чтобы влиять на рынок. Так, 25 наиболее популярных моделей для российского рынка собирают на местных заводах.

С моделями локальной сборки вроде бы ещё проще: дополнительные расходы компенсируют госсубсидии, и даже в пиковом варианте прибавка 40 тысяч рублей к цене средней иномарки за 1+ миллиона рублей не обрушит продажи.

Но возможны побочные эффекты, больше психологического толка, чем экономического. Например, у автопроизводителей появляется повод синхронно приподнять цены, оправдывая это ростом утилизационных сборов.

В марте многие СМИ сообщили о грядущем дефиците Lada Vesta : якобы, дилеры не принимают заказы на май Рыночная ситуация этому благоприятствует, и два первых месяца 2018 года показали рост продаж на 27,5%, пусть и на фоне слабых результатов начала прошлого года.

Тем более, ползучий рост цен уже идёт. Наиболее показателен пример одного из бестселлеров, Kia Rio, который с начала года подорожал уже дважды (в отдельных комплектациях).

Аналитики агентства «Автостат» не исключают дальнейшего роста цен.

— По итогам всего года мы ожидаем прибавку 5-7%, но случится это не резко, — пояснил нам эксперт компании Азат Тимерханов

Комплектация Prestige у Kia Rio стоит теперь от 905 тысяч рублей

Спрос стимулируют программы господдержки авторынка, в основном — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». При этом их значимость упала: если в прошлом году с июля по октябрь с помощью господдержки продавался каждый второй автомобиль, то теперь — лишь 15%.

Кроме того, в 2018 году в два раза сокращён объём поддержки автопрома: с 68,7 миллиарда рублей до 34,4 миллиарда. Насколько сильно это скажется на статьях, которые компенсируют утилизационный сбор, пока неясно, но подобная стратегия также может подстегнуть рост цен.

Планируется изменить и ставки акцизов на мощные автомобили на величину от полутора до трёх раз. Например, для автомобиля мощностью 220 л.с. акциз должен вырасти с 92 тысяч до 157 тысяч рублей. Для автомобили мощнее 300 л.с. ставки вырастут ещё круче, например, за 400-сильный двигатель придётся заплатить около полумиллиона рублей.