Названы самые популярные кроссоверы в России 

По итогам февраля 2018 года самым популярным представителем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в России остается южнокорейский «паркетник» Hyundai Creta. За последний месяц зимы в стране было реализовано более 5 тысяч 900 единиц этой модели, что на 46,4% выше, чем годом ранее. С января по февраль объем продаж Креты в РФ достиг отметки в 9 тысяч 770 машин, что превышает показатель аналогичного периода 2017 года на 47,6%, пишет «Автостат».
Строчкой ниже в списке самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России в феврале 2018 года расположился французский Renault Duster — 3 тысячи 659 реализованных машин (+12,9%). С начала текущего года было продано более 6 тысяч 169 машин этой модели (+21,2%).
Первую тройку замыкает отечественная Lada 4×4. Этот автомобиль в февральском рейтинге смог опередить Renault Kaptur, Volkswagen Tiguan и Kia Sportage, продемонстрировав объемы реализации в 2 тысячи 678 единиц (+32,3%), но по продажам с января по февраль занял только четвертое место, пропустив вперед Kia Sportage (5 тысяч 536 единиц, +82,2%).