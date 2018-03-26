Самые продаваемые SUV в Санкт-Петербурге

Объем продаж новых кроссоверов и внедорожников в феврале 2018 года на авторынке Санкт-Петербурга вырос на 28% в годовом сравнении и составил 3518 ед. авто, сообщают в «Автостат Инфо».

Самым популярным автомобилем класса SUV на питерском рынке в феврале этого года стал Hyundai Creta. Местные покупатели приобрели 356 таких машин — это на 31,4% больше, чем за февраль 2017 года (271 ед.). Второе место в рейтинге сегмента SUV на авторынке Санкт-Петербурга досталось модели Volkswagen Tiguan с результатом 209 проданных авто. Продажи кроссоверов Volkswagen Tiguan выросли на 25% относительно результата февраля 2017 года (167 ед.). На третьей строчке рейтинга находится Mitsubishi Outlander, который разошелся в Питере в феврале в количестве 169 ед., что свидетельствует о 20-процентном приросте продаж (годом ранее продан 141 такой автомобиль).

Напомним, что в феврале этого года автомобильные дилеры реализовали 6507 автомобилей, увеличив прошлогодний результат продаж на 15,5%. За первые два месяца продажи составили 11 854 ед. — это на 18,8% больше, чем было продано годом ранее (9981 ед. авто).