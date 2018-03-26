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Самые продаваемые SUV в Санкт-Петербурге
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Самые продаваемые SUV в Санкт-Петербурге 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Объем продаж новых кроссоверов и внедорожников в феврале 2018 года на авторынке Санкт-Петербурга вырос на 28% в годовом сравнении и составил 3518 ед. авто, сообщают в «Автостат Инфо».
Самым популярным автомобилем класса SUV на питерском рынке в феврале этого года стал Hyundai Creta. Местные покупатели приобрели 356 таких машин — это на 31,4% больше, чем за февраль 2017 года (271 ед.). Второе место в рейтинге сегмента SUV на авторынке Санкт-Петербурга досталось модели Volkswagen Tiguan с результатом 209 проданных авто. Продажи кроссоверов Volkswagen Tiguan выросли на 25% относительно результата февраля 2017 года (167 ед.). На третьей строчке рейтинга находится Mitsubishi Outlander, который разошелся в Питере в феврале в количестве 169 ед., что свидетельствует о 20-процентном приросте продаж (годом ранее продан 141 такой автомобиль).
Среди самых продаваемых SUV Северной столицы по версии «Автостат Инфо» отметим также Renault Duster (163 авто, +99%), Ford Kuga (142 авто, +51%), а также Renault Kaptur (140 шт., -8%), и KIA Sportage (116 ед., +76%).
Напомним, что в феврале этого года автомобильные дилеры реализовали 6507 автомобилей, увеличив прошлогодний результат продаж на 15,5%. За первые два месяца продажи составили 11 854 ед. — это на 18,8% больше, чем было продано годом ранее (9981 ед. авто).
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