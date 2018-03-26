Самые успешные марки на рынке SUV в России

В феврале 2018 года на рынке кроссоверов и внедородников в РФ было реализовано 46 647 машин, сообщают в «Автостат Инфо». По данным аналитиков компании, объем продаж таких машин вырос на 19,5% в сравнении с результатом прошлого года — 39 049 авто.

Исследование рынка новых SUV позволило составить рейтинг автомобильных брендов с самыми высокими продажами таких машин в отчетный месяц. В этом рейтинге лидирует корейский бренд Hyundai , реализовавший в РФ 6832 новых SUV в феврале этого года. Рост продаж у марки в этом сегменте составил 40,3% к результату прошлого года — 4872 ед. Второе место занимает Renault , который продал в феврале 2018 года в России 4802 новых авто класса SUV, на 12% больше, чем годом ранее (4289 ед.). На третьем месте оказался Nissan с результатом 4294 ед. авто, что на 26,1% превысило продажи в этом же сегменте в феврале прошлого года (3406 ед.). В ТОП-5 автомобильных марок с самыми высокими продажами кроссоверов и внедорожников в феврале нынешнего года вошли KIA (3914 авто, +68%) и LADA (3582 ед., +2%).

Ведущую «десятку» брендов в этом сегменте по версии «Автостат Инфо» в феврале сформировали:

Из исследования «Автостат Инфо» известно также, что в феврале 2018 года покупатели в РФ израсходовали на приобретение новых кроссоверов и внедорожников 79 млрд рублей. За первые два месяца текущего года затраты на покупку новых SUV составили 155,6 млрд рублей.