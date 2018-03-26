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Новый Subaru Forester 2019 рассекречен
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Новый Subaru Forester 2019 рассекречен на официальных фото 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Накануне дебюта нового поколения Subaru Forester в японских автомобильных СМИ появились официальные изображения этой модели.
Технических подробностей по новому Субару Форестеру 2019 пока известно немного, но с вероятностью в 100% можно говорить о том, что эту модель построят на новой глобальной архитектуре Subaru — SGP. Эта же «тележка» лежит в основе новых генераций Ascent и Impreza.
Судя по официальным фото, новый Форестер получит головную оптику в стиле своего старшего собрата Outback. Кроме того, автомобиль сохранит узнаваемый «гриль» с характерной планкой, на которой расположился логотип Subaru, обзаведется модернизированными бамперами, а также новыми задними фонарями.
По предварительной информации, в моторную линейку нового Forester 2019 войдет новый 2-литровый агрегат с индексом FB20 (мягкий гибрид), функционирующий в связке со стартер-генератором и комплектом батарей.
В список оснащения новинки войдут: адаптивный круиз-контроль, система удержания в пределах полосы движения, система кругового видеообзора, контроль слепых зон и многое другое.
Официальные технические характеристики нового Форестера объявят в рамках его дебюта через несколько дней.
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