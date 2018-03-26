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Brabus представил обновленные классические Mercedes
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Brabus представил обновленные классические модели Mercedes-Benz 

Car.ru 47 минут назад
Фото: Car.ru
Как правило тюнинговые компании занимаются усовершенствованием новых авто и в основном их работа направлена увеличение мощности. Однако четыре модели от Brabus можно оценить как «шестизвездочные», так как пяти звезд не достаточно.
Внешний вид моделей соответствует больше частной коллекции, но скрывать их посторонних глаз — преступление и им самое место в музее.
Новые машины Mercedes-Benz Brabus: 300 SL Gullwing, 280 SE 3.5 Cabrio и 280 SL Pagoda поражают как внутри, так и снаружи.
Mercedes-Benz 300 SL Gullwing получил синий верх и кремовый салон, а на его реставрацию было потрачено 4500 часов. В том числе, и на восстановление подлинного интерьера и двигателя.
Mercedes-Benz 300 SL Roadster вероятно был мечтой вашего детства. Его идеальный салон и темный внешний вид делают родстер одновременно сложным и роскошным.
Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabrio с синим экстерьером и темно-коричневым интерьером стал фантастической смесью соотношения презентабельности и роскоши. Эта реставрация заняла до 2500 часов, что очень много для одного автомобиля, но он выглядит так же хорошо, как и другие.
Mercedes-Benz 280 SL Pagoda стала одной из самых уникальных классических моделей, восстановленных тюнинговой компанией. Кремовый экстерьер с зеленым салоном выглядит очень необычно.
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