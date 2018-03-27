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Начались продажи нового внедорожника Haval H4
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Начались продажи нового внедорожника Haval H4 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автоконцерн Great Wall вывел на рынок новый небольшой вседорожник Haval H4, который призван стать бестселлером бренда.
В линейке производителя кросс встанет между автомобилями Haval H2 и Haval H6. На рынке КНР новый автомобиль будет предлагаться в двух версиях: Red Label и Blue Label. Модели получили лишь различный дизайн и размер. Так, респектабельный H4 Red Label благодаря другим бамперам будет на 10 мм длиннее более молодежного авто.
Цена кроссовера стартует от 106 000 юаней (957 тыс. рублей), самая дорогая комплектация оценивается в 116 000 юаней (1 047 000 руб.).
В движении Haval H4 будет приводиться 1,3-литровым турбодвигателем, который выдает 139 л.с. или 1,5-литровым 169-сильным турбомотором. В тандеме с ними трудиться робот на 7 скоростей с двумя сцеплениями. Привод можно выбрать как передний, так и полный.
Расход топлива с первым агрегатом составляет 6.5 литра на 100 км пути, а топовый движок потребляет 6.8 литра на 100 км.
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