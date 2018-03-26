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Новый кроссовер Haval H4 поступил в продажу
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Новый кроссовер Haval H4 поступил в продажу 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
В Поднебесной стартуют официальные продажи нового компактного вседорожника Haval H4. Автомобиль популярного сегмента SUV доступна в салонах дилеров в двух модификациях, по минимальной цене от 106 000 юаней, что по актуальному курсу валют составляет порядка 957 000 рублей.
Напомним, мировая премьера нового компактного кроссовера Haval H4 состоялась в осенью прошлого года в Китае. Теперь же новинка добралась до местных дилеров бренда. По традиции, Haval H4 доступен в двух версиях Red Label и Blue Label: автомобили отличаются друг от друга дизайном экстерьера.
Новый компактный кроссовер Haval H4, по существу, представляет собой уменьшенную версию модели H6. Габариты: 4 420 мм/1 845/1 835 мм/1 695 мм. Размер колёсной базы — 2 660 мм. На родине автомобиль предлагается с 1,3— и 1,5-литровым бензиновым мотором. Мощность — 139 и 169 лошадиных сил соответственно. Трансмиссия — «робот» с двойным сцеплением. Тип привода — передний.
В оснащение новой модели Haval H4 входит панорамная крыша, светодиодная оптика, информационно-развлекательная система с 9,0-дюймовым сенсорным монитором, круиз-контроль и многое другое. Как уже отмечалось, минимальная цена новинки, вне зависимости от модификации, составляет 106 000 юаней (порядка 957 000 рублей).
Когда новый кроссовер Haval H4 появится в других странах планеты, пока не сообщается.
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