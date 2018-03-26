Subaru подтверждает: Forester 5 не будет гибридным

На минувшей неделе в США состоялась официальная встреча дилеров Subaru . Выступавший на мероприятии директор по корпоративным коммуникациям Майкл Макхейл рассказал сообществу о намерении компании вывести в свет в этом году нового автомобиля с гибридной силовой установкой на смену ушедшего с рынка гибридного Crosstrek PHEV (кроссовер известен в России под именем Subaru XV ).

Тем не менее, «зеленую» силовую установку получит вовсе не новое поколение Forester, как считалось ранее: «могу заявить, что это не будет гибридный Forester» — подтвердил Макхейл. Напомним, что Субару Форестер в новом кузове (5-е поколение японского бестселлера класса SUV) впервые появится на публике в рамках Нью-Йоркского автосалона 2018, который распахнет свои двери уже в конце текущей недели. Продаже Форестер 2019 стартуют в октябре.

Какая именно модель получит PHEV-технологию, представитель компании не уточнил, подчеркнув лишь, что это будет «один из членов действующего модельного ряда». Видимо, все же, производитель решил вернуть электрифицированную версию Crosstrek/XV к жизни, хотя и уже в новой генерации компактного кроссовера для молодежной аудитории. Напомним, что новый XV уже продается и в России по цене от 1.6 млн рублей. Модель построена на новейшей архитектуре Subaru SGP, которая также ляжет в основу Forester 2019.