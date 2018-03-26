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Mazda CX-9 получает новую развлекательную систему
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Mazda CX-9 получает новую развлекательную систему 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Японская компания желает сделать длительные поездки для пассажиров CX-9 более приятными и комфортными, поэтому представляет новую мультимедийную систему. Обновление будет доступно за 1995 долларов США для владельцев Mazda CX-9 2016, 2017 и 2018 годов выпуска, причем в течении нынешнего года система будет поставляться в качестве аксессуара для топовых версий.
Система включает два 8-дюймовых дисплея с расширением 1024×600, дополнительный CD/DVD-плеер, порты HDMI, USB 2.0 и разъемы для SD-карт, а также две пары беспроводных наушников и два пульта дистанционного управления. Mazda говорит, что оба монитора могут одновременно использоваться для просмотра, как идентичных страниц, так и совершенно различных видеороликов. Напоминаем, флагманский внедорожник Mazda с минимальной стоимостью в 32 130 долларов поставляется с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, что обеспечивает 250 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Агрегат соединен с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, стандартным является передний привод, в то время как полный можно получить опционально.
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