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Названы 10 любимых автомобилей москвичей
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Названы 10 любимых автомобилей москвичей 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В городе насчитывается 89,4 тыс. экземпляров Ford Focus, что, по данным агентства «Автостат», является наибольшим показателем. На втором месте — Hyundai Solaris с результатом в 84,9 тыс. зарегистрированных машин. Замыкает тройку Kia Rio (70,7 тыс. шт.).
Кроме того, в Москве можно часто встретить Skoda Octavia (68,2 тыс. шт.). Среди отечественных машин наибольшей популярностью у жителей столицы пользуются Lada 2107 (58,2 тыс. шт.), Lada 2106 (58,2 тыс. шт.), Lada 2105 (52,1 тыс. шт.) и Lada 2104 (50,5 тыс. шт.).
Замыкают рейтинг Volkswagen Polo (50,4 тыс. шт.) и кроссовер Nissan X-Trail (47,9 тыс. шт.).
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
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