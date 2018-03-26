Чего ожидать от Mercedes-Benz GLA следующего поколения?

Использование полностью нового A-Class в качестве основы — отличный вариант для создания предстоящего Mercedes-Benz GLA.

Независимый дизайнер Клебер Сильва представил рендерные изображения предстоящего Mercedes-Benz GLA 2020 модельного года, но, похоже, виденье творца и компании немного отличаются. Если брать во внимание текущее поколение, стоит отметить, что будущий автомобиль будет выглядеть немного иначе, особенно это касается передней части, где модель должна получить более агрессивную решетку радиатора и пересмотренные фары.

Беря во внимание BMW X1 и Audi Q3 , GLA скорее всего получит салон практически идентичный новому A-Class. Это означает, что внутри появится инновационная информационно-развлекательна система MBUX с тремя различными размерами экрана. Большая часть линейки двигателей будет перенесена с хэтчбека. Таким образом, ожидается появление GLA 180, 200 и 250, к которым позже присоединятся другие двигатели, включая 1,3-литровый агрегат, совместно разработанный с Renault-Nissan-Mitsubishi. Также появятся версии Scenic и Grand Scenic с тремя различными моторами, мощностью 115, 140 и 160 лошадиных сил.

Ожидается, что Mercedes-Benz предоставит подробную информацию о GLA следующего поколения в ближайшем будущем.