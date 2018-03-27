Дилеры Renault выручили с продажи автомобилей марки более 7 млрд рублей 

Эксперты «Автостат Инфо» подсчитали, что выручка c реализации легковых автомобилей марки Renault в феврале этого года составила 7,038 млрд рублей. За первые два месяца 2018 года оборот, полученный с продажи машин Renault, достиг отметки в 13,88 млрд рублей.
В феврале 2018 года среди моделей марки Renault наибольшую выручку принес кроссовер Renault Kaptur. Дилеры реализовали 1978 таких машин на общую сумму 2,421 млрд рублей. Они также продали 2720 внедорожников Renault Duster и получили с них 2,349 млрд рублей оборота. Модель Renault Logan в прошлом месяце разошлась на рынке РФ в количестве 1932 ед. и принесла 1,033 млрд рублей выручки. Оборот с реализации автомобилей модели Renault Sandero составил в феврале 1,028 млрд рублей при проданных 1696 ед. авто. Продажи внедорожника Renault Koleos в феврале этого года составили 104 ед., а выручка от реализации достигла 205,41 млн рублей.
Самой доходной моделью в линейке Renault по результатам января-февраля 2018 года остается внедорожник «Дастер». Автомобильные дилеры получили с реализации этой модели в отчетные два месяца 4,773 млрд рублей. В то же время они выручили с кроссоверов Renault Kaptur 4,559 млрд рублей, а с Renault Sandero и Renault Logan получили соответственно 2,148 и 2,039 млрд рублей.