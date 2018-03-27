Дилеры Renault выручили с продажи автомобилей марки более 7 млрд рублей

Эксперты «Автостат Инфо» подсчитали, что выручка c реализации легковых автомобилей марки Renault в феврале этого года составила 7,038 млрд рублей. За первые два месяца 2018 года оборот, полученный с продажи машин Renault, достиг отметки в 13,88 млрд рублей.

Самой доходной моделью в линейке Renault по результатам января-февраля 2018 года остается внедорожник «Дастер». Автомобильные дилеры получили с реализации этой модели в отчетные два месяца 4,773 млрд рублей. В то же время они выручили с кроссоверов Renault Kaptur 4,559 млрд рублей, а с Renault Sandero и Renault Logan получили соответственно 2,148 и 2,039 млрд рублей.