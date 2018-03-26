Renault лидирует среди «европейцев» по представленности в автопарке России

Исследование парка легковых автомобилей в России, проведенное «Автостат Инфо», показало, что среди европейских брендов наибольшую представленность имеет марка Renault

Эксперты отмечают, что в российском парке машин Renault представлено на начало года 1 617 239 авто. В парке марки Volkswagen насчитывается 1 470 373 ед. авто. Среди европейских марок к числу самых массовых можно отнести также и Opel . В автопарке страны представлены 886 516 «Опелей», на что указывает исследование «Автостат Инфо». Кроме того, по подсчетам аналитиков в стране насчитывается также 720 879 автомобилей марки Skoda , 626 463 « Мерседеса », 610 701 авто бренда Audi , а также 552 615 BMW

Из сообщения аналитического центра «Автостат Инфо» известно также, что в автопарке РФ самым массовым европейским авто стал Renault Logan . В парке этой модели насчитывается 634 459 машин. Парк модели Volkswagen Polo состоит из 404 328 авто, а у Skoda Octavia в парке есть 372 517 автомобилей.

Напомним, что всего в парке легковых автомобилей в РФ, по данным «Автостат Инфо», насчитывается 43,2 млн машин. Из них 23,94 млн иномарок, а также 19,26 млн — автомобилей российских брендов.