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Renault лидирует среди «европейцев» по представленности в автопарке России
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Renault лидирует среди «европейцев» по представленности в автопарке России 

«Автостат Инфо» 32 минуты назад
Исследование парка легковых автомобилей в России, проведенное «Автостат Инфо», показало, что среди европейских брендов наибольшую представленность имеет марка Renault.
Эксперты отмечают, что в российском парке машин Renault представлено на начало года 1 617 239 авто. В парке марки Volkswagen насчитывается 1 470 373 ед. авто. Среди европейских марок к числу самых массовых можно отнести также и Opel. В автопарке страны представлены 886 516 «Опелей», на что указывает исследование «Автостат Инфо». Кроме того, по подсчетам аналитиков в стране насчитывается также 720 879 автомобилей марки Skoda, 626 463 «Мерседеса», 610 701 авто бренда Audi, а также 552 615 BMW.
Из сообщения аналитического центра «Автостат Инфо» известно также, что в автопарке РФ самым массовым европейским авто стал Renault Logan. В парке этой модели насчитывается 634 459 машин. Парк модели Volkswagen Polo состоит из 404 328 авто, а у Skoda Octavia в парке есть 372 517 автомобилей.
Напомним, что всего в парке легковых автомобилей в РФ, по данным «Автостат Инфо», насчитывается 43,2 млн машин. Из них 23,94 млн иномарок, а также 19,26 млн — автомобилей российских брендов.
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