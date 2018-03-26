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Toyota открыла в Барнауле новый дилерский центр
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Toyota открыла в Барнауле новый дилерский центр 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Фото: архив Daily-Motor.RuToyota открыла в Барнауле новый дилерский центр Фото: архив Daily-Motor.Ru  Компания Toyota открыла в Барнауле новый дилерский центр. Автосалон входит в состав Группы Компаний «АлтайЕвроМоторс». Общая площадь дилерского центра составляет порядка 1500 кв.м. Расположен он в существующем здании ГК на улице Попова.
Сообщается, что помещение нового автосалона является временным решением. Через полтора месяца в нем должны также начаться продажи автомобилей бренда Lexus. В будущем Toyota возведет полнофункциональное здание.
Напомним, что в начале 2016 года в Барнауле автосалоны Toyota и Lexus, работающие с единственным дилером в этом городе ГК «СЛК-Моторс», были закрыты.
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